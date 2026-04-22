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Coahuila

Vecinos de colonia Presidentes exigen reparación de calles en Allende

Denuncian abandono de vialidades y piden respuesta urgente a autoridades municipales.

Por Alberto Ibarra Riojas - 22 abril, 2026 - 02:38 p.m.
Vecinos de colonia Presidentes exigen reparación de calles en Allende
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      Allende, Coah. – Habitantes de la colonia Presidentes, en el cruce de las calles Juan de los Santos, manifestaron su inconformidad por las condiciones en las que se encuentran las vialidades, denunciando falta de mantenimiento y atención por parte de las autoridades municipales.

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      Los vecinos señalaron que, a un año y medio de la actual administración encabezada por el alcalde Ricardo Treviño Guevara, persisten problemas en la infraestructura básica, particularmente en la reparación de calles, lo que afecta la movilidad y la calidad de vida en el sector.

      Asimismo, cuestionaron la priorización del gasto público, al mencionar inversiones en otros rubros mientras, aseguran, necesidades básicas como la rehabilitación de vialidades continúan sin resolverse.

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      Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades para atender de manera urgente estas problemáticas, destacando que el mejoramiento de las calles es una demanda constante de la ciudadanía.

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