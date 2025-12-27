Contactanos
Coahuila

Alegría navideña ilumina la colonia Jardines en Nava

Niñas y niños reciben juguetes en jornada de convivencia que fortaleció la unión vecinal.

Por Alberto Ibarra Riojas - 27 diciembre, 2025 - 11:31 a.m.
Alegría navideña ilumina la colonia Jardines en Nava
      Nava. – En un ambiente de alegría y convivencia familiar, niñas y niños de la colonia Jardines recibieron juguetes como parte de una actividad realizada durante la temporada navideña, generando sonrisas y momentos de unión entre vecinos.

      La entrega de juguetes en la colonia Jardines fue parte de una serie de actividades navideñas en Nava.

      Placeholder

      La entrega formó parte de una serie de acciones desarrolladas a lo largo del día en distintas colonias del sector, con el propósito de compartir un mensaje de esperanza, cercanía y solidaridad entre las familias.

      Vecinos resaltan la importancia de mantener vivas las tradiciones en fechas significativas como la Navidad.

      Vecinos destacaron la importancia de este tipo de gestos, que fortalecen los lazos comunitarios y mantienen vivas las tradiciones, especialmente en fechas tan significativas para la convivencia y el bienestar social.

      Placeholder

