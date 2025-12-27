Alegría navideña ilumina la colonia Jardines en Nava

Nava. – En un ambiente de alegría y convivencia familiar, niñas y niños de la colonia Jardines recibieron juguetes como parte de una actividad realizada durante la temporada navideña, generando sonrisas y momentos de unión entre vecinos.

La entrega formó parte de una serie de acciones desarrolladas a lo largo del día en distintas colonias del sector, con el propósito de compartir un mensaje de esperanza, cercanía y solidaridad entre las familias.

Vecinos destacaron la importancia de este tipo de gestos, que fortalecen los lazos comunitarios y mantienen vivas las tradiciones, especialmente en fechas tan significativas para la convivencia y el bienestar social.