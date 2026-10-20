Hallan gallo embolsado y sacrificado y objetos para brujería en panteón Guadalupe

MONCLOVA, COAH. - Un gallo sacrificado dentro de una bolsa de plástico, acompañado de hojas de hierba, así como berenjenas con monedas, uvas y tabaco, figuran entre los objetos localizados durante las labores de limpieza en el panteón Guadalupe, donde han encontrado indicios de prácticas relacionadas con rituales.

Los hallazgos se dan durante octubre, mes en el que, de acuerdo con ciertas creencias populares, la brujería y los rituales tienen mayor efectividad, lo que alimenta la percepción de que estas prácticas se incrementan durante esta temporada.

Hallazgos de rituales en el panteón Guadalupe

El caso más reciente fue el de un gallo sacrificado que estaba dentro de una bolsa de plástico, junto con algunas hojas. El hallazgo se suma a otros registrados en el mismo camposanto, donde anteriormente fue localizado un cabrito sacrificado sobre una tumba.

En aquella ocasión, al ser descubiertas, las personas que presuntamente realizaban el ritual saltaron la barda del panteón y huyeron, dejando el cuerpo del animal en el lugar.

Entre los objetos encontrados recientemente también hay una berenjena con monedas, así como uvas y tabaco, elementos a los que distintas creencias atribuyen significados relacionados con la santería y otras prácticas rituales.

Según interpretaciones populares, la berenjena con monedas podría asociarse con rituales de sometimiento o endulzamiento, cuyo propósito sería influir en la voluntad de otra persona. Sin embargo, también se le atribuyen intenciones relacionadas con la atracción de abundancia y prosperidad.

Significado de los objetos encontrados

A las uvas y al tabaco, por su parte, se les asignan distintos simbolismos en algunas prácticas espirituales, entre ellos la fertilidad, el poder y la limpieza de supuestas energías negativas.

En cuanto al gallo sacrificado, su presencia se relaciona popularmente con rituales de brujería, aunque el hallazgo por sí solo no permite determinar qué práctica se habría realizado ni cuál era su propósito.

Los objetos son encontrados durante las labores habituales de limpieza del panteón, donde estos episodios llaman la atención por la presencia de animales sacrificados y elementos que algunas personas dejan sobre las tumbas o en sus alrededores.