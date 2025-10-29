Nogal cae sobre camioneta en Nava; pareja sufre ataque de abejas tras el accidente

NAVA, COAH. – Un nogal de gran tamaño cayó sobre una camioneta Ford Escape blanca mientras circulaba por la calle Dr. Coss, esquina con Ramos Arizpe, en la zona centro de Nava, causando daños a la unidad, a una barda perimetral y a un poste de madera.

El árbol contenía un panal de abejas, que al desprenderse se alborotaron y atacaron al conductor y a su esposa. El afectado relató que, al intentar retroceder la camioneta, esta no respondió, por lo que ambos tuvieron que descender del vehículo mientras eran rodeados por los insectos.

La esposa, también mayor de edad, fue atendida por Protección Civil y Bomberos en una vivienda cercana, donde se resguardó hasta que la situación fue controlada.

Las autoridades municipales exhortaron a la población a extremar precauciones al transitar cerca de árboles grandes, especialmente durante lluvias o vientos fuertes, debido al riesgo de caídas o desprendimientos.