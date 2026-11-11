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Coahuila

Avistamiento de osa negra y su cría moviliza a Protección Civil en Morelos

Los ejemplares fueron localizados en el fraccionamiento San Antonio; se recomendó mantener distancia y resguardar a las mascotas.

Por Alberto Ibarra - 11 noviembre, 2026 - 09:39 a.m.
Una osa negra y su osezno fueron avistados en un domicilio del fraccionamiento San Antonio, en Morelos.
Una osa negra y su osezno fueron avistados en un domicilio del fraccionamiento San Antonio, en Morelos.
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      MORELOS, Coahuila - El avistamiento de una osa negra acompañada de su osezno en un domicilio del fraccionamiento San Antonio movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos de Morelos, quienes acudieron para verificar la situación y prevenir riesgos.

      De acuerdo con el reporte de la corporación, varios perros se encontraban cerca de los ejemplares, lo que aparentemente mantenía a la osa en estado de alerta.

      Tras consultar el caso con la Secretaría del Medio Ambiente, se recomendó retirar a las mascotas, evitar acercarse a los animales y no realizar acciones que pudieran asustarlos o provocar una reacción defensiva.

      Finalmente, la osa y su cría se retiraron por sus propios medios, sin que se reportaran incidentes. Protección Civil exhortó a la población a mantener distancia ante cualquier avistamiento, no alimentar ni molestar a los ejemplares y reportar oportunamente su presencia.

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