Aseguradora deberá reparar daños tras fallecimiento de Diego Castro

Tras el fallecimiento de Diego Osvaldo Castro Flores, joven de 24 años que permaneció hospitalizado luego de ser atropellado sobre la avenida Acereros, la Fiscalía Regional confirmó que la aseguradora del conductor involucrado intervino desde el inicio del caso para garantizar la atención médica y ahora deberá hacerse cargo de la reparación del daño a la familia.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, informó que la compañía aseguradora otorgó el pase médico para que la víctima recibiera atención especializada desde el momento del accidente. Señaló que, tras el deceso del joven, la misma aseguradora deberá responder por la reparación del daño correspondiente.

El funcionario advirtió que, aunque existe comunicación con la parte señalada como responsable y cuentan incluso con asesor jurídico, la Fiscalía ya tiene listo el caso para llevarlo ante un juez si no se cumple con lo que marca la ley. "En caso de que no quieran, así lo tenemos listo para judicializarlo", declaró.

La muerte de Diego Osvaldo cambió el rumbo legal del expediente, que inicialmente se seguía por las lesiones derivadas del atropellamiento y ahora deberá continuar conforme al resultado fatal. Mientras tanto, familiares y ciudadanos mantienen la exigencia de justicia para que el caso no quede impune.