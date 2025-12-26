Pirotecnia provoca incendio de auto clásico en el centro de Zaragoza

Zaragoza.– El uso irresponsable de pirotecnia provocó el incendio de un automóvil clásico de colección la tarde de este miércoles, en un domicilio ubicado en la zona centro del municipio, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Acciones de la autoridad

El director de Protección Civil y Bomberos de Zaragoza, José Adalberto Longoria Mares, informó que este es el primer caso registrado en la temporada decembrina relacionado con el uso de pirotecnia, específicamente de los llamados chifladores o lucecitas.

De acuerdo con el funcionario, el siniestro se originó por un descuido al no vigilar a los menores durante el uso de los cuetes, situación que derivó en el incendio del vehículo y la intervención inmediata del personal de auxilio.

Llamado a la ciudadanía

Longoria Mares reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar, en la medida de lo posible, el uso de pirotecnia y, en caso de hacerlo, actuar con responsabilidad y supervisar en todo momento a los menores, con el fin de prevenir incidentes que puedan tener consecuencias lamentables.