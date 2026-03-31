Listos balnearios de Cinco Manantiales para recibir a vacacionistas

VILLA UNIÓN, COAH. – De cara al periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, balnearios, quintas y parques recreativos de la región Cinco Manantiales se encuentran en fase de preparación para recibir a cientos de familias que cada año acuden a estos espacios de esparcimiento.

Entre los sitios más representativos destacan el Parque Recreativo Los Sabinitos, en Allende; el Parque La Cascada, en Zaragoza; así como diversas quintas y áreas campestres en municipios como Nava y Villa Unión, que tradicionalmente concentran una importante afluencia de visitantes.

En estos lugares, los encargados realizan labores de limpieza general, mantenimiento de albercas, rehabilitación de áreas verdes y revisión de instalaciones, con el objetivo de garantizar espacios seguros y en óptimas condiciones para quienes los visitan.

Acciones de la autoridad

Se prevé que durante el Sábado de Gloria y el Domingo de Pascua se registre el mayor número de asistentes, por lo que también se hace un llamado a la ciudadanía a respetar las medidas de seguridad, cuidar las instalaciones y prevenir incidentes durante su estancia.