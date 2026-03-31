Contactanos
Coahuila

Listos balnearios de Cinco Manantiales para recibir a vacacionistas

Refuerzan limpieza y mantenimiento ante alta afluencia esperada en Semana Santa y Pascua.

Por Alberto Ibarra Riojas - 31 marzo, 2026 - 01:00 p.m.
Listos balnearios de Cinco Manantiales para recibir a vacacionistas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      VILLA UNIÓN, COAH. – De cara al periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, balnearios, quintas y parques recreativos de la región Cinco Manantiales se encuentran en fase de preparación para recibir a cientos de familias que cada año acuden a estos espacios de esparcimiento.

      Entre los sitios más representativos destacan el Parque Recreativo Los Sabinitos, en Allende; el Parque La Cascada, en Zaragoza; así como diversas quintas y áreas campestres en municipios como Nava y Villa Unión, que tradicionalmente concentran una importante afluencia de visitantes.

      Placeholder

      En estos lugares, los encargados realizan labores de limpieza general, mantenimiento de albercas, rehabilitación de áreas verdes y revisión de instalaciones, con el objetivo de garantizar espacios seguros y en óptimas condiciones para quienes los visitan.

      Acciones de la autoridad

      Se prevé que durante el Sábado de Gloria y el Domingo de Pascua se registre el mayor número de asistentes, por lo que también se hace un llamado a la ciudadanía a respetar las medidas de seguridad, cuidar las instalaciones y prevenir incidentes durante su estancia.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados