El PRI en Nava impulsa prevención del cáncer de mama con charla informativa

Nava, Coah. – En el Comité Municipal del PRI en Nava se llevó a cabo una plática informativa sobre la prevención del cáncer de mama, con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de la detección temprana.

Durante la jornada, se enfatizó la autoexploración como una herramienta esencial para identificar señales de alerta a tiempo, promoviendo la cultura de prevención y el cuidado de la salud entre las mujeres de la comunidad.

Con estas acciones, el PRI busca fortalecer la educación en salud, motivando a la población a mantenerse alerta y tomar medidas preventivas, bajo el lema de que "prevenir también es una forma de luchar".