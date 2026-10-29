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Coahuila

Productores agropecuarios de Allende reciben semilla de avena para sus cultivos

La entrega de semilla de avena busca apoyar a los trabajadores del campo y fortalecer sus actividades agrícolas.

Por Alberto Ibarra - 29 octubre, 2026 - 03:17 p.m.
Productores de Allende recibieron costales de semilla de avena para apoyar las labores agrícolas en sus terrenos.
Productores de Allende recibieron costales de semilla de avena para apoyar las labores agrícolas en sus terrenos.
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      Productores agropecuarios de Allende recibieron costales de semilla de avena durante una entrega realizada en las instalaciones del Gimnasio Municipal, un apoyo dirigido a quienes dependen de las actividades del campo para el sustento de sus familias.

      Importancia de la Semilla para los Productores

      Para los trabajadores agrícolas, contar con semilla representa una oportunidad de avanzar en la preparación de sus terrenos y continuar con sus cultivos, en una actividad que requiere inversión y depende de factores como las condiciones del clima y la disponibilidad de insumos.

      La entrega reunió a productores locales, quienes recibieron este recurso de acuerdo con sus necesidades agrícolas.

      Apoyo al Sector Agropecuario

      Este tipo de apoyos busca contribuir a que las familias del sector agropecuario mantengan sus actividades y encuentren alternativas para continuar trabajando sus tierras.

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