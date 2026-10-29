Productores agropecuarios de Allende reciben semilla de avena para sus cultivos

Productores agropecuarios de Allende recibieron costales de semilla de avena durante una entrega realizada en las instalaciones del Gimnasio Municipal, un apoyo dirigido a quienes dependen de las actividades del campo para el sustento de sus familias.

Importancia de la Semilla para los Productores

Para los trabajadores agrícolas, contar con semilla representa una oportunidad de avanzar en la preparación de sus terrenos y continuar con sus cultivos, en una actividad que requiere inversión y depende de factores como las condiciones del clima y la disponibilidad de insumos.

La entrega reunió a productores locales, quienes recibieron este recurso de acuerdo con sus necesidades agrícolas.

Apoyo al Sector Agropecuario

Este tipo de apoyos busca contribuir a que las familias del sector agropecuario mantengan sus actividades y encuentren alternativas para continuar trabajando sus tierras.