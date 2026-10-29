PRONNIF descarta omisión familiar en caso del menor Omar "N"

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en la Región Centro mantiene un seguimiento especializado al caso del menor Omar "N", residente del sector oriente de Monclova, con el objetivo de gestionar su canalización al Centro Estatal de Salud Mental (CESAME) en la ciudad de Saltillo para recibir diagnóstico y tratamiento adecuado.

Martha Herrera, subprocuradora de la PRONNIF en la región, precisó que, tras las evaluaciones pertinentes, se descartó que dentro del entorno familiar del menor existan omisiones graves de cuidados, violencia o vulneración de derechos, confirmando que la situación responde estrictamente a una condición de salud mental que requiere atención médica especializada.

La funcionaria estatal detalló que, debido a conductas recurrentes del menor, quien de manera constante abandona su domicilio por sus propios medios, la dependencia tuvo que mantenerlo institucionalizado de manera preventiva en un Centro de Asistencia Social.

Sin embargo, dada su habilidad e impulsividad, el menor también llegó a salir de dichas instalaciones. Actualmente, Omar "N" ya se encuentra reintegrado en su núcleo familiar bajo el cuidado y resguardo directo de su madre y sus abuelos.

La subprocuradora puntualizó que el resto de los integrantes de la familia, entre ellos un hermano del menor, se encuentran en un entorno seguro, acudiendo regularmente a la escuela y sin presentar ningún tipo de factor de riesgo.

Herrera enfatizó que la dependencia realiza las gestiones necesarias para concretar el traslado e ingreso del menor al CESAME de Saltillo, con el propósito de que reciba la valoración especializada y el esquema de medicación adecuado que le permita contener sus impulsos y garantizar su bienestar integral.

Finalmente, la subprocuradora reiteró que la PRONNIF mantiene comunicación y acompañamiento permanente con la familia del menor, brindando la contención y orientación necesarias en tanto se formaliza el tratamiento especializado en la capital del estado.