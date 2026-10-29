Panteón Municipal Dolores tendrá 120 comerciantes

Alrededor de 120 comerciantes se instalarán en el perímetro del Panteón Municipal Dolores para ofrecer sus productos durante las visitas por las fechas dedicadas a recordar a los difuntos, informó Daniel López Gaytán, secretario del Ayuntamiento.

El funcionario explicó que los vendedores, tanto particulares como integrantes de organizaciones de comerciantes, deben solicitar con anticipación un espacio ante la Dirección de Ingresos, donde se les asigna un lugar para desarrollar su actividad comercial.

Como parte del procedimiento, los comerciantes deben cubrir el pago por uso de suelo, conocido comúnmente como pago de piso, además de atender las disposiciones municipales para mantener el orden y la limpieza, especialmente quienes preparan y venden alimentos.

López Gaytán indicó que los puestos se distribuirán sobre las calles 16 de Septiembre y Oaxaca, en los perímetros frontal y lateral del Panteón Dolores.

Señaló que la asignación de espacios contempla medidas para evitar afectaciones al tránsito peatonal y vehicular, así como para mantener libres las áreas destinadas a adultos mayores, personas con discapacidad y menores de edad.

El secretario del Ayuntamiento agregó que las condiciones de los puestos serán supervisadas por las áreas de Protección Civil, Seguridad Pública y Transporte y Vialidad, con el propósito de prevenir incidentes durante la concentración de visitantes.

Además, el Municipio dispondrá de personal para apoyar a quienes requieran ayuda para subir o bajar de los vehículos y facilitar su acceso al panteón.