Prórroga en caso de crueldad animal

La investigación por el caso de la Fundación Frichem se extenderá cuatro meses más, luego de que la nueva defensa de Lisbeth N, imputada por el delito de crueldad animal contra seres sintientes, solicitó una prórroga que fue aceptada por el Ministerio Público.

La audiencia se realizó este jueves a las 11:30 horas, bajo la causa penal 763/2026, en la que también se discutió la participación de representantes de la asociación en las siguientes etapas del proceso judicial.

La defensa pidió que la fundación no esté presente en las próximas audiencias, al argumentar que sus integrantes no tienen la calidad de víctimas indirectas, sino que únicamente son cuidadoras de los animales bajo su resguardo. Sin embargo, la juez Mariana permitió que la presidenta de la Fundación Milma Ana, así como la asesora jurídica, permanecieran en la audiencia, mientras continúa pendiente la resolución de una apelación ante el tribunal distrital para determinar si existe o no una víctima reconocida legalmente en el caso.

Durante la diligencia también se ratificó la medida cautelar de arraigo domiciliario impuesta a la imputada el pasado 4 de septiembre. Además, quedó pendiente la colocación de un brazalete electrónico, sujeta a la disponibilidad del dispositivo.

La siguiente audiencia se reanudará el 22 de febrero de 2027, fecha en la que continuará el proceso judicial relacionado con los hechos registrados en la fundación, ubicada en Castaños.