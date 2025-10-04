Llegada del Banco Internacional de Alimentos beneficia a familias de Allende

ALLENDE, COAH. – Decenas de familias de Allende aprovecharon la llegada del Banco Internacional de Alimentos a la ciudad, en un evento que les permitió acceder a productos de primera necesidad a precios accesibles, aliviando así la economía familiar de muchos habitantes.

Los asistentes expresaron su agradecimiento por la oportunidad de adquirir alimentos y artículos básicos sin afectar su presupuesto, resaltando la importancia de este tipo de iniciativas que promueven la solidaridad y el apoyo comunitario.

La actividad se llevó a cabo de manera ordenada y pacífica, y los beneficiarios coincidieron en que este tipo de eventos fortalece el tejido social, al permitir que los vecinos se acerquen, compartan experiencias y apoyen el consumo responsable de productos esenciales.