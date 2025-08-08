Promueven reflexión sobre bienestar y violencia de género en Villa Unión

VILLA UNIÓN, COAH. – En un espacio de confianza y acompañamiento, mujeres de la comunidad participaron en una sesión psicoeducativa organizada por el Centro LIBRE para las Mujeres, donde se abordaron temas clave como el autocuidado, la violencia de género y el bienestar integral.

La actividad tuvo lugar en la casa de la Sra. Chayito Aguilar y fue guiada por la psicóloga Nubia Cárdenas, quien propició un diálogo abierto y enriquecedor entre las asistentes, fomentando el intercambio de experiencias y saberes.

El encuentro forma parte de una serie de sesiones comunitarias que buscan empoderar a las mujeres desde la información, el apoyo mutuo y la construcción de redes seguras.

Las interesadas en sumarse a futuras actividades pueden acudir a las oficinas del Centro LIBRE para registrarse.