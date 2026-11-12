Organizan campaña de vacunación para perros en colonia Del Valle de Nava

NAVA, Coahuila - La fundación Amigos de Jackson realizará una campaña de vacunación para perros mayores de cuatro meses el próximo 21 de noviembre en la plaza de la colonia Del Valle, con el propósito de prevenir enfermedades y contribuir al cuidado de las mascotas.

La jornada se llevará a cabo de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y contempla la aplicación de vacunas contra parvovirus, moquillo e influenza, enfermedades que pueden afectar la salud de los perros y ocasionar complicaciones si no cuentan con la protección correspondiente.

La actividad está dirigida a las familias que buscan mantener al día la vacunación de sus mascotas. Por ello, la fundación invitó a los propietarios a acudir con sus perros dentro del horario establecido y aprovechar esta oportunidad de prevención.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para compartir la información y ayudar a que más habitantes conozcan la campaña y puedan llevar a sus animales de compañía.