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Coahuila

Reconocen a participantes del Cabildo Infantil con función de cine en Nava

Niñas y niños disfrutan jornada recreativa que impulsa valores y participación cívica.

Por Alberto Ibarra Riojas - 22 abril, 2026 - 02:55 p.m.
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      Nava, Coah. – Niñas y niños que participaron en el Cabildo Infantil 2026 disfrutaron de una función de cine como parte de un reconocimiento a su entusiasmo y participación en esta actividad.

      Durante la jornada, las y los menores convivieron en un ambiente recreativo, acompañados de sus familias, quienes destacaron la importancia de generar este tipo de espacios que incentiven la participación desde temprana edad.

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      La función de cine fomenta la convivencia familiar y el esparcimiento infantil.

      Ciudadanos señalaron que este tipo de dinámicas ayudan a fortalecer valores como la responsabilidad, el respeto y el interés por la vida pública, además de brindar momentos de esparcimiento para la niñez.

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      La comunidad destaca la importancia de actividades que promueven valores en la niñez.

      Coincidieron en que impulsar actividades recreativas y formativas contribuye al desarrollo integral de los menores y fortalece el tejido social en la comunidad.

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