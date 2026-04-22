Reconocen a participantes del Cabildo Infantil con función de cine en Nava

Nava, Coah. – Niñas y niños que participaron en el Cabildo Infantil 2026 disfrutaron de una función de cine como parte de un reconocimiento a su entusiasmo y participación en esta actividad.

Durante la jornada, las y los menores convivieron en un ambiente recreativo, acompañados de sus familias, quienes destacaron la importancia de generar este tipo de espacios que incentiven la participación desde temprana edad.

La función de cine fomenta la convivencia familiar y el esparcimiento infantil.

Ciudadanos señalaron que este tipo de dinámicas ayudan a fortalecer valores como la responsabilidad, el respeto y el interés por la vida pública, además de brindar momentos de esparcimiento para la niñez.

La comunidad destaca la importancia de actividades que promueven valores en la niñez.

Coincidieron en que impulsar actividades recreativas y formativas contribuye al desarrollo integral de los menores y fortalece el tejido social en la comunidad.