PRI renueva dirigencias municipales en la región norte de Coahuila

ALLENDE, COAH. – El Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila concretó este fin de semana la renovación de sus dirigencias municipales, cumpliendo así con los compromisos asumidos con la militancia.

El presidente del PRI Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, destacó la importancia de fortalecer la unidad y mantener una mayor cercanía con la base militante para construir un partido sólido y competitivo de cara a los futuros procesos electorales.

Las nuevas dirigencias quedaron conformadas de la siguiente manera:

Allende:

Presidente: Luis Reynaldo Tapia Valadez

Secretaría General: Nora Alejandra Moreno Garzón

Villa Unión:

Presidente: Manuel de Jesús Gaytán Martínez

Secretaría General: Aracely Martínez Martínez

En los eventos participaron representantes estatales, comités municipales y militantes, quienes refrendaron su respaldo a las nuevas estructuras locales del partido. Robles Loustaunau reiteró que estas renovaciones reflejan el compromiso del PRI por mantenerse cercano a la ciudadanía y consolidar su presencia en cada municipio de Coahuila.