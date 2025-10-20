Monclova Refuerza Seguridad Vial con Operativos Preventivos de Alcohol

El Ayuntamiento de Monclova reactiva los filtros antialcohol a partir del jueves al haber concluido la Feria, esto con el objetivo de prevenir accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol, especialmente entre menores de edad.

Dos operativos se instalarán de forma aleatoria en distintos sectores de la ciudad, con participación de elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes buscarán concientizar a los conductores sobre los riesgos de manejar bajo los efectos del alcohol.

Los filtros no tendrán un enfoque recaudatorio, sino preventivo. Las infracciones solo se aplicarán a quienes registren tercer grado de alcohol, con una multa aproximada de 8 mil pesos.

Se van a estar realizando dos operativos simultáneos en diferentes puntos de la ciudad, de manera estratégica y con el mismo objetivo de prevenir.

Lo primero que se busca es concientizar; en los primeros dos grados de alcohol no se infracciona ni se aseguran los vehículos, pero sí se hace contacto con familiares o amigos para que se hagan responsables del conductor.

Las autoridades recordaron que estos operativos buscan reducir accidentes y promover la responsabilidad social y familiar entre los automovilistas.

Asimismo, se informó que para el próximo año las sanciones podrían aumentar conforme a lo que se establezca en la Ley de Ingresos, con un incremento estimado del 4 por ciento, equivalente al ajuste por inflación.