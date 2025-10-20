Alcalde Carlos Villarreal Pérez encabeza acto cívico en Secundaria Técnica No. 4

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó este lunes el tradicional acto cívico en la Secundaria Técnica No. 4 "Justo Sierra", donde refrendó su compromiso con la educación y el impulso a la formación integral de las nuevas generaciones.

Durante su mensaje, el edil agradeció al director de la institución, Efrén Torres, por la invitación y la oportunidad de convivir con el personal docente, administrativo y el alumnado, reconociendo el esfuerzo conjunto que ha permitido mantener la calidad educativa en el plantel.

"La actitud y los resultados de una escuela siempre son obra del director, de los maestros y maestras que están aquí. Tienen un director que siempre está pensando en ir más hacia adelante", expresó Villarreal Pérez.

El alcalde destacó que, en coordinación con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, su administración trabaja para fortalecer el desarrollo integral de la juventud monclovense, promoviendo acciones que mejoren los espacios educativos y públicos de la ciudad.

Asimismo, subrayó la importancia de mantener una visión positiva y de colaboración:

"Tenemos que buscar el ´cómo sí´ de las cosas, rescatar los espacios públicos que sirvan para los estudiantes y para la ciudadanía en general. Estamos trabajando con diferentes directores, apoyando con limpieza, equipos de aire en jardines de niños y secundarias, y pronto llegaremos a las preparatorias".

Villarreal Pérez llamó a los presentes a seguir trabajando en equipo y de manera coordinada, destacando que la grandeza de Monclova se construye con esfuerzo, unión y confianza en el potencial de su gente.

"Hay que ir de la mano, soñar y creérnosla: que somos mejores", concluyó el alcalde.