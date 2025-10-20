Exdirector de AHMSA, Luis Zamudio Michielsen, enfrenta apelación por abuso de confianza

Los jurídicos de Afianzadora Afirme confirmaron este lunes la interposición formal del recurso de apelación en contra de la resolución judicial que determinó la no vinculación a proceso de Luis Zamudio Michielsen, exdirector general de Altos Hornos de México (AHMSA), acusado por el presunto delito de abuso de confianza por cuantía mayor.

El recurso fue presentado dentro del plazo legal establecido, luego de que los representantes legales de la afianzadora analizaran detalladamente los registros de audio y video de la audiencia celebrada la semana pasada en los Juzgados de Juicio Oral de Frontera, donde el juez de control resolvió a favor del exdirectivo.

Fuentes del área jurídica informaron que la apelación se basa en la falta de valoración de pruebas documentales y contractuales, que acreditan la responsabilidad de Zamudio en el resguardo del material robado: 9 toneladas con 415 kilogramos de estaño metálico, con un valor aproximado de 9 millones 790 mil pesos.

Según la denuncia, Luis Zamudio firmó el contrato de custodia del material el 1 de diciembre de 2017, asumiendo la responsabilidad de la bodega 89 HM donde se encontraba el metal, propiedad de Afianzadora Afirme.

El tribunal revisará en los próximos días los argumentos de ambas partes y determinará si mantiene o revierte la decisión del juez de control.

La compañía insistió en que su objetivo es que se haga justicia y se esclarezca la responsabilidad del exfuncionario en el robo millonario que afectó directamente su patrimonio.