Renuncia de Gerente de SIMAS Sacude la Confianza Ciudadana en Allende

Allende, Coahuila.- El Ing. Héctor David González Vega presentó su renuncia como gerente de SIMAS Allende , una decisión que ha generado preocupación entre la ciudadanía, al tratarse de uno de los pocos funcionarios con perfil técnico para el cargo. Vecinos y usuarios del sistema de agua consideran que su salida representa un retroceso en el servicio, ya que era ampliamente reconocido por su disposición y capacidad de gestión .

Según versiones internas, la dimisión se debió al incumplimiento de acuerdos pactados con el alcalde Ricardo "Richy" Treviño Guevara , lo que habría detonado su salida. Con esta renuncia, ya suman cuatro directores que dejan la administración municipal, reflejando una alta rotación de funcionarios en apenas unos meses de gestión.

El escenario al interior de la Presidencia Municipal parece cada vez más complicado. La falta de comunicación , el incumplimiento de compromisos y los desacuerdos administrativos estarían provocando inestabilidad en distintas áreas del gobierno local. La percepción ciudadana apunta a una crisis de confianza en la actual administración, mientras aumentan las voces que exigen transparencia y seriedad en la designación de perfiles para cargos clave.