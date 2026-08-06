Avanza 80% la reparación de baches en Monclova

El Ayuntamiento de Monclova registra un avance del 80 por ciento en la reparación de baches provocados por las recientes lluvias, con 744 reportes atendidos hasta ahora, informó Adrián Balderas, director de Bacheo.

El funcionario señaló que los daños en vialidades aumentaron alrededor del 70 por ciento respecto a los reportes que se tenían antes de las precipitaciones.

Para atenderlos, cuatro cuadrillas trabajan jornadas de hasta 12 horas diarias en colonias y vialidades principales, donde se concentran los reportes ciudadanos.

Balderas explicó que los trabajos se realizan a partir de los reportes que recibe el Municipio mediante sus diferentes departamentos, aunque la mayoría de las solicitudes han llegado a través del número de Servicios Primarios: 866 4292.

También se reciben reportes por Atención Ciudadana, Transporte y Vialidad, Protección Civil y Desarrollo Social, así como por otras áreas de la Presidencia Municipal y redes sociales.

Indicó que la instrucción del alcalde Carlos Villarreal es mantener atención a los reportes ciudadanos y a las solicitudes que llegan mediante las distintas áreas municipales.

El director de Bacheo destacó que la coordinación entre los diferentes departamentos permite canalizar con mayor rapidez los reportes para su atención.