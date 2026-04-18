Capturan serpiente dentro de iglesia en Allende

ALLENDE, COAH. — La presencia de una serpiente al interior de una iglesia en la colonia Eduardo Montemayor generó la movilización de cuerpos de auxilio, luego de que se reportara el hallazgo del reptil dentro del inmueble.

De acuerdo con la información proporcionada, el reporte fue realizado por una vecina del sector, quien alertó sobre la presencia del animal, lo que llevó a una rápida intervención para evitar riesgos entre los asistentes al lugar.

El reptil fue capturado utilizando las medidas necesarias para su manejo seguro, evitando que pudiera causar daño tanto a las personas como al propio ejemplar.

Tras su aseguramiento, la serpiente fue trasladada a una zona despoblada, donde fue liberada con el objetivo de que regresara a su hábitat natural.