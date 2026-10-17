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Coahuila

Acercan servicios gratuitos de salud y prevención del cáncer de mama en Nava

La Misión Cultural 169 organizó una brigada con atención gratuita y una plática sobre la detección temprana del cáncer de mama.

Por Alberto Ibarra - 17 octubre, 2026 - 02:25 p.m.
Habitantes de Nava participaron en una brigada gratuita de salud organizada por la Misión Cultural 169.
Habitantes de Nava participaron en una brigada gratuita de salud organizada por la Misión Cultural 169.
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      NAVA, Coahuila - Habitantes de Nava tuvieron acceso a servicios gratuitos de salud durante una brigada organizada por la Misión Cultural 169, que incluyó una plática sobre prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

      Importancia de la Autoexploración

      Durante la jornada se destacó la importancia de la autoexploración y de identificar posibles señales de la enfermedad, además de ofrecer orientación médica sin costo para acercar la atención preventiva a la comunidad.

      Participación del Centro de Salud

      En la actividad participó el doctor Alejandro Ramos Maltos, director del Centro de Salud de Nava, quien impartió la plática y colaboró con los servicios brindados para fomentar la detección temprana y el cuidado de la salud.

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