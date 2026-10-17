Acercan servicios gratuitos de salud y prevención del cáncer de mama en Nava

NAVA, Coahuila - Habitantes de Nava tuvieron acceso a servicios gratuitos de salud durante una brigada organizada por la Misión Cultural 169, que incluyó una plática sobre prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

Importancia de la Autoexploración

Durante la jornada se destacó la importancia de la autoexploración y de identificar posibles señales de la enfermedad, además de ofrecer orientación médica sin costo para acercar la atención preventiva a la comunidad.

Participación del Centro de Salud

En la actividad participó el doctor Alejandro Ramos Maltos, director del Centro de Salud de Nava, quien impartió la plática y colaboró con los servicios brindados para fomentar la detección temprana y el cuidado de la salud.