Nava, Coah.- Con inversión del fondo de infraestructura 2018 dio arranque al programa de construcción de techos y piso firme en el municipio de Nava.

El alcalde municipal Sergio Zenón Velázquez, acompañado del regidor comisionado de Planeación Urbana y Obras Públicas, Carlos Gómez Garza y del director de Desarrollo municipal, Orlando Sabú Velázquez, dio arranque al programa que beneficiará a más de 50 familias navenses.

“El programa consiste en colaborar en zonas de atención prioritaria para que familias mejoren su calidad de vida, estamos dando el arranque en la colonia el Encino y en el transcurso de los próximos días se extenderá en casashabitación que lo requieran y que se ubican en otros sectores del municipio”.

El primer edil destacó que este programa viene a mejorar considerablemente la calidad de vida de las familias beneficiarias, y resaltó que el cien por ciento del costo, ya sea de piso o loza, es cubierto por el fondo de infraestructura (FAIS).

Sergio Zenón refrendó su compromiso de mejorar la calidad de vida y mejorar las casas habitación de las familias que lo necesitan, resaltando que es una prioridad de la Administración para poder mejorar la sociedad y el entorno del municipio de Nava.