Fiscalía General del Estado en Coahuila: reacomodos de personal para agilizar investigaciones

La Delegación Centro de la Fiscalía General del Estado llevará a cabo ajustes internos que incluirán bajas y reacomodos de personal, particularmente entre agentes del Ministerio Público, con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía y agilizar la resolución de carpetas de investigación, informó el delegado regional Everardo Lazo Chapa.

El funcionario explicó que actualmente se realiza una evaluación del desempeño de los Ministerios Públicos que laboran en la región, y advirtió que aquellos que no estén de acuerdo con las nuevas políticas de proximidad y atención ciudadana o que no se alineen al plan de trabajo que impulsa la delegación, podrían ser removidos de sus cargos.

"Ya se realizaron algunas bajas y reacomodos dentro de la institución con la finalidad de eficientar el trabajo que realizan los Ministerios Públicos dentro de la Delegación Centro", señaló. Agregó que este proceso de revisión continuará en los próximos meses, por lo que no se descartan más movimientos dentro de la dependencia.

Lazo Chapa reconoció que existen quejas por parte de ciudadanos debido a dilaciones en algunas carpetas de investigación. Ante ello, afirmó que se busca implementar estrategias que permitan agilizar los procesos y evitar retrasos innecesarios en la integración de expedientes.

Entre las acciones que se impulsarán está el uso de mecanismos alternos de solución de conflictos para aquellos casos que lo permitan, con el fin de dar una salida más rápida a los asuntos. Explicó que en muchas ocasiones lo que busca la ciudadanía es la reparación del daño, por lo que estos mecanismos pueden representar una vía más eficiente que llevar todos los casos a proceso judicial.

Asimismo, indicó que cuando los asuntos presentados por ciudadanos no correspondan a la competencia de la Fiscalía, se les brindará orientación y se canalizarán a las dependencias correspondientes. Para ello, dijo, ya se han establecido acuerdos con diversas instituciones para mejorar la coordinación y dar mayor agilidad a la atención.

Finalmente, el delegado invitó a los ciudadanos que tengan quejas por retrasos o dudas sobre sus carpetas de investigación a acudir directamente a la Delegación Centro, donde aseguró que se revisará cada caso con el propósito de resolverlos de la manera más pronta posible.