Claudia Sheinbaum: Trabajadores piden apoyo extraordinario

Ex trabajadores que enfrentan una difícil situación laboral reiteraron su solicitud a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que el gobierno federal otorgue un apoyo extraordinario de 50 mil pesos a cada trabajador mientras se resuelve el conflicto que los mantiene sin ingresos estables desde hace varios años.

De acuerdo con Julián Torres, la petición fue enviada mediante un oficio dirigido al Ejecutivo federal desde noviembre del año pasado. En el documento también se solicitó que el gobierno intervenga para cubrir los pagos pendientes que mantiene la empresa con los trabajadores; sin embargo, la respuesta oficial indicó que, al tratarse de una empresa privada, el gobierno no puede hacerse responsable de esas obligaciones laborales.

No obstante, señalaron que dentro de la misma solicitud también se planteó la posibilidad de recibir un apoyo económico de 50 mil pesos por trabajador, punto que —aseguran— no fue respondido en la contestación recibida por parte de las autoridades federales. Por ello, indicaron que continuarán insistiendo para que esta petición sea considerada.

Los trabajadores explicaron que este recurso no se plantea como un apoyo permanente ni como un regalo, sino como un adelanto que posteriormente podría descontarse de sus finiquitos una vez que el conflicto laboral se resuelva. Indicaron que el apoyo sería para todos los trabajadores afectados, ya que todos enfrentan la misma situación económica, y consideran que podría representar un alivio temporal mientras se encuentra una solución definitiva.

De autorizarse este apoyo para los aproximadamente 14 mil trabajadores que se encuentran en la misma situación, el monto total ascendería a alrededor de 700 millones de pesos. Los obreros consideran que este recurso podría representar un alivio temporal mientras se resuelve el conflicto laboral y se concretan los pagos que les corresponden por parte de la empresa.