Mavi Sosa promueve el Mundialito InterCAM 2026 en Monclova

Con el objetivo de promover la convivencia, la inclusión y el desarrollo integral de las y los alumnos de los Centros de Atención Múltiple (CAM) de la Región Centro–Desierto, la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa, asistió en representación del alcalde Carlos Villarreal al Mundialito InterCAM 2026 'Deporte Sin Barreras', organizado por la Secretaría de Educación de Coahuila.

El encuentro deportivo se llevó a cabo en la Ciudad Deportiva Nora Leticia Rocha, donde participaron alumnas y alumnos de nueve centros CAM de la Región Centro, quienes convivieron y compitieron en distintas actividades deportivas en un ambiente de respeto, compañerismo e integración.

Durante la jornada se destacó que este tipo de actividades fortalecen el desarrollo físico y emocional de las y los estudiantes, fomentando habilidades socioemocionales, motrices y de trabajo en equipo a través del deporte.

En el evento, Mavi Sosa señaló que el Gobierno Municipal mantiene un firme compromiso con la inclusión y con la generación de espacios que favorezcan el desarrollo de todas las niñas y niños. Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con quien se trabaja en equipo para impulsar acciones en favor de la niñez, la inclusión y el desarrollo integral de las infancias y juventudes.

Con estas acciones el Gobierno Municipal reitera su compromiso de continuar coordinando esfuerzos con el Gobierno del Estado, las instituciones educativas y las familias, promoviendo iniciativas que fortalezcan la inclusión y el respeto entre niñas, niños y jóvenes de la región, además de seguir consolidando a Monclova como sede de actividades deportivas incluyentes.