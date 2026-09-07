Multa de $5 millones al Municipio de Sabinas

Una multa de aproximadamente 5 millones de pesos podría recibir el Municipio de Sabinas por el vertimiento de aguas negras al río Sabinas, informó el Colectivo de Defensa del Agua y Rescate de la Presa Don Martín.

Posible multa por descargas contaminantes

Sergio Cobel Romania, integrante del colectivo, señaló que durante una reunión con autoridades se les informó sobre la posible sanción, derivada de las descargas que afectan al río.

De acuerdo con el colectivo, tienen documentadas alrededor de 40 descargas en la zona, aunque el recorrido para identificarlas aún no concluye. La mayoría, señalaron, corresponde a drenaje.

Los integrantes aclararon que su objetivo no es que el Municipio sea multado, sino que se atienda de fondo el problema de contaminación del río. "Realmente eso no nos importa, nos importa que empiecen a hacer las cosas bien", señalaron.

Acciones del Colectivo de Defensa del Agua

El colectivo también informó que continuará con un recorrido desde el nacimiento del río Sabinas hasta la presa Don Martín para ubicar descargas, tomas de agua, tajos e indicios de contaminación. La información será documentada con coordenadas y enviada a la Comisión Nacional del Agua para su seguimiento.