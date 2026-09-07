Muere joven prensada tras brutal choque contra poste y vehículos en Acuña

ACUÑA, Coah.- Una mujer de 26 años perdió la vida durante la madrugada de este domingo al quedar prensada dentro del automóvil en el que viajaba, luego de que la unidad se impactara contra un poste de Telmex y dos vehículos estacionados en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa.

El percance se registró en el cruce de las calles Pastrana y 28 de Octubre, donde un Ford Mustang modelo 2007 terminó con severos daños tras la fuerte colisión. La magnitud del impacto provocó que la conductora quedara atrapada entre los fierros retorcidos del vehículo.

La víctima fue identificada como Ángela, quien falleció en el lugar antes de que pudiera recibir atención médica. Personal de rescate y cuerpos de emergencia realizaron las maniobras necesarias para liberar el cuerpo, mientras la zona permaneció acordonada.

El accidente ocurrió en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa, donde un Ford Mustang colisionó con un poste.

En el mismo automóvil viajaba Alejandra, de 24 años, quien sufrió diversas lesiones. Tras ser estabilizada por paramédicos, fue trasladada al Centro de Salud para recibir atención médica especializada.

La víctima, identificada como Ángela, quedó atrapada en el vehículo tras el fuerte impacto.

Elementos de las corporaciones de seguridad y peritos acudieron al sitio para llevar a cabo las diligencias iniciales, recabar evidencias y determinar la mecánica del accidente, así como las causas que originaron el choque.

Una joven de 24 años que viajaba con Ángela sufrió lesiones y fue trasladada al Centro de Salud.

Una vez concluidos los trabajos periciales, el cuerpo de la joven fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley.

La carpeta de investigación quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las indagatorias para esclarecer las circunstancias del fatal percance.