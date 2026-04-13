Inauguran techumbre en Secundaria Técnica No. 90 tras años de gestión en Nava

Nava, Coah.– Luego de años de solicitudes por parte de docentes, alumnos y padres de familia, fue inaugurada la techumbre en la Escuela Secundaria Técnica No. 90, una obra largamente esperada por la comunidad escolar para mejorar las condiciones dentro del plantel.

De acuerdo con testimonios recabados, la necesidad de contar con un espacio techado era constante, debido a las altas temperaturas y la falta de áreas adecuadas para actividades cívicas, deportivas y recreativas, lo que durante años limitó el desarrollo de eventos escolares.

La techumbre es una obra esperada por docentes y padres de familia

Aunque no se precisó el monto de inversión, la obra forma parte de los esfuerzos conjuntos entre distintos niveles de gobierno, impulsados principalmente por la insistencia de la propia comunidad, que llevó la gestión por diversas vías hasta lograr su concreción.

A pesar de la inauguración, padres de familia señalan que aún hay pendientes en infraestructura escolar

Sin embargo, padres de familia señalaron que aún existen pendientes dentro del plantel y en otras escuelas del municipio, como mantenimiento general, reparación de infraestructura y atención a servicios básicos, por lo que consideraron necesario que las acciones continúen y no se limiten a obras aisladas.

La participación ciudadana fue clave para la gestión de esta obra

Finalmente, coincidieron en que mejorar las condiciones educativas es fundamental para el desarrollo de la comunidad, al tiempo que destacaron la importancia de la participación ciudadana y la organización para lograr avances en beneficio de los estudiantes.