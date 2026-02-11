Contactanos
Localizan sin vida a joven en la colonia Manantial, en Nava

Las autoridades de Nava investigan el fallecimiento del joven Sebastián Ruiz, de 22 años, en la colonia Manantial.

Por Alberto Ibarra Riojas - 11 febrero, 2026 - 12:02 p.m.
      NAVA, COAH. – Un joven identificado como Sebastián Ruiz, de 22 años de edad, fue localizado sin vida al interior de su domicilio, ubicado sobre la calle Manantial Poza de la Becerra, esquina con Manantial La Azufrosa, en la colonia Manantial, en el municipio de Nava, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

      Al sitio acudieron paramédicos y elementos de auxilio, quienes, tras revisar al joven, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para que tomara conocimiento de los hechos.

      Acciones de la autoridad

      Peritos de la AIC realizaron las diligencias correspondientes en el lugar y ordenaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, a fin de determinar con precisión las causas del fallecimiento.

      Investigaciones en curso

      Hasta el momento se desconocen las circunstancias que derivaron en el deceso, por lo que continúan las investigaciones y entrevistas con familiares y personas cercanas, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.

