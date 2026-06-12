Tráiler vuelca tras impactar camioneta averiada en la Carretera 57

NAVA, COAH.- Un tráiler volcó la tarde de este jueves sobre la Carretera Federal 57, luego de impactar por alcance una camioneta pickup que se encontraba detenida debido a una falla mecánica, a la altura del kilómetro 225+200, en el tramo Nava-Piedras Negras.

De acuerdo con Luis Díaz, conductor de la pickup, la unidad presentó problemas mecánicos, por lo que decidió orillarse al acotamiento. Mientras permanecía detenido, el tráiler se impactó contra la parte trasera de la camioneta, provocando que el operador perdiera el control de la pesada unidad y terminara volcado sobre la carpeta asfáltica.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. Ambas unidades sufrieron daños materiales de consideración.

Detalles del accidente

Elementos de emergencia y corporaciones de seguridad acudieron al lugar para acordonar el área y realizar las maniobras necesarias para retirar los vehículos involucrados y restablecer la circulación.