Vecinos retienen a joven señalado por intentar entrar a una vivienda en Nava

NAVA, COAH. — Habitantes de la colonia Bosques retuvieron a un joven señalado por presuntamente intentar ingresar a una vivienda durante la noche del lunes, luego de que fuera detectado por cámaras de videovigilancia.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Laurel, donde los propietarios se percataron de la presencia del sospechoso en las azoteas. Al detectar el movimiento, los moradores actuaron y lograron asegurarlo antes de que pudiera ingresar al domicilio o escapar del lugar.

De acuerdo con los afectados, esa misma vivienda había sido víctima de un robo el pasado 1 de septiembre, cuando un sujeto habría desconectado el sistema de seguridad para ingresar al inmueble y posteriormente darse a la fuga.

Acciones de la autoridad

El joven fue entregado a elementos del Mando Coordinado Policial y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.

Llamado a posibles víctimas

Los afectados señalaron que el presunto intento de ingreso presenta similitudes con otros robos registrados en la zona, por lo que hicieron un llamado a posibles víctimas para que presenten o ratifiquen sus denuncias ante el Ministerio Público, a fin de que los hechos puedan ser investigados formalmente.