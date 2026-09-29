"Ya se ve una luz al final del camino" para AHMSA, Carlos Villarreal Pérez, alcalde

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, consideró que el proceso de subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) abrió una ruta para buscar una solución definitiva a la situación de la empresa, aunque señaló que aún deben cumplirse los procedimientos establecidos.

Tras la audiencia del pasado viernes, en la que el grupo Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), encabezado por José Arturo Domínguez, presentó una oferta de mil 400 millones de dólares, el edil destacó lo siguiente.

Indicó que actualmente existen distintos escenarios para continuar con el proceso, entre ellos los plazos otorgados a los interesados y las alternativas planteadas por acreedores.

La oferta es que CIESA aún debe cumplir con los requisitos establecidos. De acuerdo con información publicada tras la audiencia, el postor deberá acreditar su solvencia y cubrir una garantía de seriedad por alrededor de 56.3 millones de dólares dentro del plazo fijado por el juzgado.

Confianza en el proceso de subasta

Ante este panorama, Villarreal Pérez dijo tener "confianza" y "esperanza" en que el proceso avance.

"Ya se ve una luz al final del camino, que eso es lo que todos hemos estado pidiendo, que ya hubiera esa voluntad de todas las partes y creo que ahorita es donde se dio ese empate de esa voluntad", expresó.

El edil reconoció que la crisis de AHMSA ha representado un impacto para Monclova y la Región Centro, debido a sus efectos directos e indirectos en las familias y la economía regional.

No obstante, sostuvo que el municipio debe mantener una ruta paralela enfocada en la generación de empleos y la atracción de nuevas inversiones, independientemente de lo que ocurra con la acerera.

"Como lo hemos comentado tanto el gobernador como yo, como quienes encabezamos las acciones en nuestra ciudad, en nuestra región, tener una ruta, que es lo que tenemos, una ruta alterna para seguir generando empleo ", afirmó.

Estrategias para la atracción de inversiones

Añadió que durante los últimos meses se ha mantenido el interés de empresas por instalarse en Coahuila y particularmente en la Región Centro-Desierto, por lo que consideró necesario fortalecer las condiciones de seguridad, educación, desarrollo económico e incentivos para atraer inversiones.

Finalmente, Villarreal Pérez pidió esperar a conocer el resultado definitivo del procedimiento y los proyectos que eventualmente presente quien logre concretar la adquisición de AHMSA.

"Debemos esperar cuáles son los proyectos que traen", dijo, al insistir en que los tres órdenes de gobierno deben continuar trabajando de manera coordinada para que el resultado del proceso beneficie a las familias y a la región.

La situación de AHMSA permanece abierta: aunque CIESA presentó la oferta de mil 400 millones de dólares, la operación todavía requiere cumplir requisitos legales y financieros antes de concretarse.