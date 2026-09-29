Fallece Marco Antonio Carlín, exdirigente sindical de AHMSA

Trayectoria sindical de Marco Antonio Carlín

MONCLOVA, COAH.- Marco Antonio Carlín Ledezma, extrabajador de Altos Hornos de México (AHMSA) y exintegrante de la dirigencia nacional del Sindicato Nacional Democrático Minero, falleció de manera repentina a consecuencia de un infarto.

Conocido entre sus compañeros como "Carli", desarrolló una trayectoria dentro del movimiento sindical, en el que ocupó distintas responsabilidades tanto en el ámbito local como nacional.

En mayo de 2022 asumió el cargo de secretario de Asuntos Políticos del Comité Nacional del Sindicato Nacional Democrático Minero, organización de la que formó parte hasta antes del cierre de AHMSA.

Circunstancias de su fallecimiento

De acuerdo con información proporcionada por sus excompañeros, durante la madrugada del lunes comenzó a presentar graves dificultades respiratorias. Sus familiares acudieron en su auxilio; sin embargo, perdió la vida.

Antes de incorporarse a la actividad sindical, Carlín Ledezma trabajó en la Planta Uno de la siderúrgica, donde su último puesto estuvo en el departamento de Laminadora en Caliente, específicamente en el área de pálpitos.

Posteriormente, se integró a la representación de los trabajadores y llegó a ocupar responsabilidades dentro de la estructura nacional del sindicato.

Sus restos son velados en una capilla funeraria local.