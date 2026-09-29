Desplegarán más de 100 elementos de seguridad en Feria Monclova

MONCLOVA, COAH.- Más de 100 elementos de seguridad serán desplegados en el interior y exterior de las instalaciones de la Feria Monclova, como parte del operativo que se implementará para garantizar la seguridad de las familias durante el evento, informó Eleuterio López, regidor de Seguridad Pública.

El funcionario señaló que ya se tuvo un acercamiento con los organizadores de la feria para establecer la estrategia de seguridad, en una coordinación en la que participan el director de Seguridad Pública y comandantes de distintas corporaciones.

Explicó que el objetivo es generar las condiciones necesarias para que los asistentes puedan disfrutar de la feria en un ambiente seguro, además de prevenir cualquier situación de riesgo o incidencia.

Estrategia de Seguridad en la Feria

Detalló que al operativo se sumarán más de 100 elementos, incluidos cadetes en activo, quienes estarán distribuidos tanto al interior como al exterior de las instalaciones.

López indicó que también se contará con policías en bicicleta en el exterior de la feria, principalmente para reforzar la vigilancia en las colonias circunvecinas, donde en ediciones anteriores se han registrado algunas incidencias.

Aunado a la presencia de los elementos, se reforzará la vigilancia con más unidades y tecnología, incluyendo unidades de inteligencia que permitirán fortalecer las labores de prevención.

En el operativo participarán elementos de la Policía Estatal, el Grupo de Reacción Centro y la corporación municipal, además de contar con la colaboración del Ejército Mexicano.

Análisis Post-Evento

El regidor señaló que al finalizar la feria se realizará un análisis del operativo, como ocurrió el año pasado, con la intención de concluir con saldo blanco.

Respecto al consumo de alcohol, aclaró que no se instalarán filtros de alcohol al término del evento; sin embargo, afirmó que esto no significa que se descuide la seguridad, pues se reforzará la vigilancia en distintos sectores.

López hizo un llamado a los asistentes a disfrutar de la feria con responsabilidad y moderación, especialmente ante el consumo de bebidas alcohólicas, además de respetar a los demás ciudadanos.

Finalmente, pidió a los elementos de la Policía Municipal mantener una conducta responsable y cercana con la ciudadanía, privilegiando la proximidad, la atención y la confianza para atender cualquier necesidad que pudiera presentarse durante el desarrollo de la feria.