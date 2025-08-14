Vecinos de Nogalar Exigen Atención: Calles Abandonadas y Baches Representan Riesgo

Nava, Coah. – Vecinos de la colonia Nogalar denunciaron el abandono en el que se encuentran diversas calles del sector, donde el crecimiento descontrolado de maleza y árboles, así como baches de gran tamaño, ponen en riesgo la seguridad de automovilistas y peatones.

Durante un recorrido por la zona, ciudadanos evidenciaron banquetas intransitables debido a arbustos que invaden el paso peatonal, además de acumulación de basura, hundimientos en el pavimento y un enorme bache lleno de agua que permanece sin reparar, dificultando seriamente el tránsito.

Incluso señalaron que, en algunos puntos, los peatones se ven obligados a caminar sobre la calle para continuar su camino, exponiéndose al paso de vehículos. Los habitantes reprochan que, pese a múltiples reportes previos, las autoridades no han tomado cartas en el asunto, lo que —a su juicio— refleja una falta de atención a las necesidades básicas de la comunidad.

Solicitaron que se realicen con urgencia labores de limpieza, deshierbe y bacheo, antes de que la situación empeore y provoque accidentes o daños a vehículos.