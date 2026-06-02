Venta de toros de alta genética y prevención del gusano barrenador en Zaragoza

Zaragoza, Coah.– Productores ganaderos de Zaragoza sostuvieron una reunión de trabajo para analizar los principales retos y oportunidades que enfrenta el sector, con el objetivo de fortalecer una de las actividades económicas más importantes de la región.

Los productores ganaderos de Zaragoza se reunieron para discutir el futuro del sector.

Durante el encuentro se revisaron los preparativos para la próxima venta de toros de alta genética, programa que permitirá a los productores acceder a ejemplares que contribuyan al mejoramiento de sus hatos y a una mayor competitividad en la actividad ganadera.

Se revisaron los preparativos para la venta de toros de alta genética en la región.

Otro de los temas abordados fue la problemática del gusano barrenador del ganado, ante la cual se planteó reforzar la difusión de medidas preventivas y mantener una estrecha colaboración entre los propios productores para detectar y atender posibles casos de manera oportuna.

La colaboración entre productores es esencial para enfrentar el gusano barrenador del ganado.

Asimismo, se expuso la necesidad de dar mantenimiento a los caminos que comunican con los ranchos del municipio, ya que estas vías son fundamentales para el traslado de animales, insumos y productos.

Los asistentes coincidieron en que el trabajo conjunto es clave para impulsar el desarrollo del campo zaragocense.