Incendio consume vivienda en la colonia Los Manantiales de Nava

NAVA, COAH. – Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este martes en la colonia Los Manantiales, luego de que se reportara el incendio de una vivienda ubicada sobre la calle Manantial del Águila.

El llamado de auxilio fue recibido alrededor de las 07:01 horas, lo que provocó el rápido despliegue de bomberos, paramédicos y elementos de seguridad hacia el domicilio señalado por vecinos del sector.

Habitantes de la zona reportaron una densa columna de humo negro que salía de la propiedad y señalaron que aparentemente se escuchaban gritos desde el interior, situación que incrementó la preocupación entre quienes presenciaban el siniestro.

Acciones de la autoridad

Tras controlar el fuego e inspeccionar el inmueble, los rescatistas confirmaron que no había personas lesionadas ni atrapadas.

El incendio dejó cuantiosas pérdidas materiales, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el siniestro.