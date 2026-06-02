Niegan maltratos en anexo femenil de Monclova; propietaria asegura que todo estaba en regla

Luego de las denuncias por presuntos malos tratos y carencias en servicios básicos dentro del centro de rehabilitación femenil "Un Paso a la Vez", la propietaria del establecimiento, Karina García Cuéllar, rechazó las acusaciones y aseguró que el inmueble operaba con permisos y documentación en regla.

La propietaria indicó que los señalamientos realizados por internas y ex internas carecen de sustento y aseguró que las cámaras de vigilancia instaladas en el lugar demostrarán que no existieron agresiones ni castigos como denunciaron ante la Fiscalía.

¿Qué declaró Karina García Cuéllar?

Señaló que el centro fue clausurado tras una revisión realizada por el estado por supuestas denuncias de maltrato, sin embargo toda la papelería fue revisada por las autoridades y se encontraba en orden.

En torno a Miroslava Saucedo, señalada por algunas denunciantes como responsable de presuntos abusos, aclaró que se desempeñaba únicamente como consejera al interior del anexo y negó que existan órdenes de aprehensión en su contra.

"Ahorita desconocemos cuál sea la situación legal, pero ella está en libertad", comentó.

La propietaria del centro atribuyó las denuncias interpuestas a una presunta manipulación por parte de cuatro mujeres internadas, de las cuales, dijo, dos fueron quienes impulsaron las acusaciones.

"Fueron muchachas con las que más se batalló dentro, eran las que hacían problemática y se agarraron de ahí".

Incluso señaló que algunas de las denunciantes continuaban en proceso de rehabilitación y presentaban problemas severos de adicción y conducta.

Karina García mencionó que las cámaras de seguridad ya fueron entregadas a la Fiscalía y sostuvo que colaboró en todo momento con las autoridades.

"Cuando llegaron me dijeron que harían un cateo para llevarse las cámaras y les dije que no era necesario, que yo misma se las entregaba, porque no tengo nada que esconder".

Detalles sobre las condiciones del centro

Respecto a las condiciones dentro del anexo, negó que existieran prácticas de violencia o privación de alimentos y aseguró que varias de las internas salieron del lugar entre lágrimas y abrazos tras la clausura, porque no se querían ir.

El centro "Un Paso a la Vez" operó durante dos años y medio exclusivamente para mujeres y al momento de la clausura contaba con 28 internas, quienes actualmente ya se encuentran con sus familias.

Aunque reconoció que aún desconoce si buscará reabrir el anexo, adelantó que procederá legalmente por daño moral contra quienes resulten responsables de afectar su imagen.