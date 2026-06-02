Reconocen a estudiantes destacados de la Secundaria Técnica No. 30 de Villa Unión

VILLA UNIÓN, COAH. – Alumnos con destacado desempeño académico de la Secundaria Técnica No. 30 "Antonio Perales Zamora" fueron reconocidos por su esfuerzo, disciplina y compromiso en los distintos grados escolares, logros que reflejan el trabajo constante realizado durante el ciclo educativo.

La comunidad educativa resaltó que el éxito de estos jóvenes es resultado de horas de estudio, responsabilidad y perseverancia, así como del respaldo que reciben de sus familias. Además, se destacó la importancia de fomentar valores y hábitos que contribuyan a su crecimiento personal y profesional.

Reconocimiento a estudiantes destacados

Los estudiantes reconocidos tendrán próximamente la oportunidad de participar en nuevas experiencias educativas en la ciudad de Saltillo, donde podrán ampliar sus conocimientos y convivir con jóvenes de otros lugares.

Impacto en la comunidad educativa

Se espera que esta actividad fortalezca su formación y les permita representar con orgullo a Villa Unión.