Captan en video accidente por exceso de velocidad en Zaragoza

Zaragoza, Coah.— Un accidente automovilístico ocurrido en el municipio de Zaragoza fue captado en video y difundido en redes sociales, donde se observa a un automóvil circulando a exceso de velocidad antes de impactarse contra una unidad que se encontraba estacionada.

El hecho se registró el domingo alrededor de las 01:35 horas en una vialidad del municipio. Las imágenes generaron diversas reacciones entre los usuarios, quienes cuestionaron la conducción imprudente durante la madrugada.





El accidente ocurrió en Zaragoza a las 01:35 horas del domingo

En el material se aprecia cómo el vehículo avanza a alta velocidad y termina colisionando de manera directa contra el automóvil estacionado, lo que provocó daños materiales.

Las imágenes del choque han provocado un debate sobre la seguridad vial

El percance reavivó el llamado ciudadano a manejar con mayor responsabilidad y a respetar los límites de velocidad, especialmente durante horarios nocturnos.