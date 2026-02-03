Ingresa Frente Frío No. 33

NUEVA ROSITA, COAH.- Durante este martes ingresó al territorio nacional el Sistema Frontal Número 33, el cual estará acompañado de vientos de hasta 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora en los estados del Noroeste, Norte y Noreste de México.

Así lo informó el director de Protección Civil Municipal, Federico Méndez Pacheco, quien destacó que el fenómeno se debe a los efectos de una circulación de baja presión en altura.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, por la mañana se registrará un ambiente muy frío en gran parte de la región, mientras que por la tarde las condiciones variarán hacia un clima templado a cálido.

Este contraste de temperaturas es característico de la entrada de frentes fríos en la temporada invernal.

Las autoridades municipales exhortaron a la población a tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura y las ráfagas de viento que podrían provocar afectaciones menores, como caída de ramas o polvo en suspensión.

Se recomendó a los automovilistas manejar con precaución y, a la ciudadanía protegerse del frío durante las primeras horas del día.

El ingreso del Frente Frío sobre el Norte y Noreste de México forma parte de los sistemas invernales que se esperan en las próximas semanas, por lo que Protección Civil mantiene vigilancia constante en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional.

La intención es prevenir riesgos y garantizar la seguridad de las comunidades.

Finalmente, Federico Méndez Pacheco reiteró que se continuará informando oportunamente sobre la evolución del Sistema Frontal Número 33 y sus posibles efectos en la región.

Asimismo, recordó que la preparación y el cuidado de la salud son fundamentales para enfrentar las variaciones climáticas que se presentan en esta temporada.