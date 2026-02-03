Lamentan fallecimiento de "El Gordo Fresa", reconocido comerciante de Nava

Nava, Coah.— Con profundo pesar se reportó el fallecimiento de Gerardo Antonio Aguilar López, conocido como "El Gordo Fresa", reconocido comerciante del ramo de la comida rápida en el municipio de Nava.

Su partida generó consternación entre vecinos y clientes, quienes lo identificaban como una figura cercana y apreciada.

"El Gordo Fresa" destacó por su espíritu emprendedor y el trato amable que siempre ofreció a la comunidad.

Su negocio se convirtió en un punto de referencia en la vida cotidiana del municipio, donde logró ganarse el aprecio de diversas generaciones.

La comunidad se une en condolencias

Familiares, amistades y ciudadanos de Nava expresaron sus condolencias por esta irreparable pérdida. A través de mensajes de solidaridad, desearon pronta resignación a sus seres queridos, recordándolo como alguien que dejó una huella significativa en el comercio local.