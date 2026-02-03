Contactanos
Lamentan fallecimiento de "El Gordo Fresa", reconocido comerciante de Nava

Gerardo Antonio Aguilar López dejó una huella en la vida cotidiana del municipio a través de su negocio de comida rápida.

Por Alberto Ibarra Riojas - 03 febrero, 2026 - 03:23 p.m.
      Nava, Coah.— Con profundo pesar se reportó el fallecimiento de Gerardo Antonio Aguilar López, conocido como "El Gordo Fresa", reconocido comerciante del ramo de la comida rápida en el municipio de Nava.

      Su partida generó consternación entre vecinos y clientes, quienes lo identificaban como una figura cercana y apreciada.

      "El Gordo Fresa" destacó por su espíritu emprendedor y el trato amable que siempre ofreció a la comunidad.

      Su negocio se convirtió en un punto de referencia en la vida cotidiana del municipio, donde logró ganarse el aprecio de diversas generaciones.

      La comunidad se une en condolencias

      Familiares, amistades y ciudadanos de Nava expresaron sus condolencias por esta irreparable pérdida. A través de mensajes de solidaridad, desearon pronta resignación a sus seres queridos, recordándolo como alguien que dejó una huella significativa en el comercio local.

