Contactanos

Coahuila

Restaurando Amor lleva alegría y esperanza a la Casa Hogar Getsemaní

Con piñatas, juegos y cariño, voluntarios brindaron una tarde inolvidable a los niños; invitan a más personas a sumarse a su labor solidaria.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 20 octubre, 2025 - 04:54 p.m.
Restaurando Amor lleva alegría y esperanza a la Casa Hogar Getsemaní
Con piñatas, juegos y cariño, voluntarios brindaron una tarde inolvidable a los niños; invitan a más personas a sumarse a su labor solidaria.

MORELOS, COAH. – Con gran entusiasmo y espíritu solidario, integrantes del grupo Restaurando Amor visitaron la Casa Hogar Getsemaní, donde llevaron a cabo un emotivo festejo para los niños del lugar, compartiendo momentos llenos de diversión y cariño.

Placeholder

Durante la jornada, los pequeños disfrutaron de piñatas, dulces, alimentos, postres, dinámicas y distintos juegos organizados por los voluntarios, quienes dedicaron su tiempo para brindar sonrisas y una tarde inolvidable a los menores.

Los organizadores agradecieron a todas las personas que se sumaron con donaciones y apoyo, destacando que estas acciones reflejan el compromiso y la unión de la comunidad por servir a quienes más lo necesitan.

“Una vez más lo hicimos, y lo seguiremos haciendo”, expresaron los integrantes de Restaurando Amor, invitando a más personas a integrarse al grupo para continuar promoviendo actividades que cambian vidas y fortalecen los lazos de solidaridad.

  • Restaurando Amor lleva alegría y esperanza a la Casa Hogar Getsemaní

    Con piñatas, juegos y cariño, voluntarios brindaron una tarde inolvidable a los niños; invitan a más personas a sumarse a su labor solidaria.

  • Restaurando Amor lleva alegría y esperanza a la Casa Hogar Getsemaní

    Con piñatas, juegos y cariño, voluntarios brindaron una tarde inolvidable a los niños; invitan a más personas a sumarse a su labor solidaria.

  • Restaurando Amor lleva alegría y esperanza a la Casa Hogar Getsemaní

    Con piñatas, juegos y cariño, voluntarios brindaron una tarde inolvidable a los niños; invitan a más personas a sumarse a su labor solidaria.

  • Restaurando Amor lleva alegría y esperanza a la Casa Hogar Getsemaní
  • Restaurando Amor lleva alegría y esperanza a la Casa Hogar Getsemaní
  • Restaurando Amor lleva alegría y esperanza a la Casa Hogar Getsemaní
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados