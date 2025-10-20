Restaurando Amor lleva alegría y esperanza a la Casa Hogar Getsemaní

MORELOS, COAH. – Con gran entusiasmo y espíritu solidario, integrantes del grupo Restaurando Amor visitaron la Casa Hogar Getsemaní, donde llevaron a cabo un emotivo festejo para los niños del lugar, compartiendo momentos llenos de diversión y cariño.

Durante la jornada, los pequeños disfrutaron de piñatas, dulces, alimentos, postres, dinámicas y distintos juegos organizados por los voluntarios, quienes dedicaron su tiempo para brindar sonrisas y una tarde inolvidable a los menores.

Los organizadores agradecieron a todas las personas que se sumaron con donaciones y apoyo, destacando que estas acciones reflejan el compromiso y la unión de la comunidad por servir a quienes más lo necesitan.

“Una vez más lo hicimos, y lo seguiremos haciendo”, expresaron los integrantes de Restaurando Amor, invitando a más personas a integrarse al grupo para continuar promoviendo actividades que cambian vidas y fortalecen los lazos de solidaridad.