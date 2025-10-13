Alcaldes y CFE unen esfuerzos por infraestructura eléctrica regional

Con el objetivo de avanzar en proyectos de infraestructura eléctrica que fortalezcan el crecimiento ordenado de los municipios, el alcalde Carlos Villarreal sostuvo una reunión de trabajo con alcaldesas y alcaldes de la Región Centro-Desierto y con Osvaldo de León Ortiz, Gerente Divisional de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la Zona Golfo Norte.

Durante el encuentro se destacó la disposición de la CFE para colaborar en iniciativas impulsadas por la gestión del gobernador Manolo Jiménez, orientadas a atender las necesidades de energía de la ciudadanía, los sectores productivos y los nuevos proyectos de desarrollo económico de la región.

El alcalde Carlos Villarreal subrayó la importancia de mantener una coordinación interinstitucional efectiva para asegurar servicios confiables y planificar el crecimiento de manera estratégica. "En Monclova trabajamos con visión de futuro y con la firme convicción de que el progreso se construye en equipo. Agradezco al gobernador Manolo Jiménez por su liderazgo y a la CFE por sumarse a esta alianza que permitirá mejorar la infraestructura y fortalecer la competitividad de nuestra región", señaló.

Asimismo, se acordó establecer mesas técnicas para dar seguimiento a necesidades específicas de infraestructura eléctrica, garantizar la atención oportuna de nuevos desarrollos habitacionales e industriales, y fortalecer la capacidad de distribución en zonas con crecimiento poblacional.

En la reunión también estuvieron presentes el Coordinador General de Mejora, Gabriel Elizondo Pérez; el Subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado; la Diputada Local Lupita Oyervides; el diputado local Alfredo Paredes; el diputado federal Theodoros Kalionchiz; así como alcaldesas y alcaldes de la Región Centro-Desierto, quienes refrendaron su compromiso de seguir trabajando unidos por el desarrollo regional.

El Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de seguir haciendo equipo con el Gobierno del Estado, los gobiernos municipales de la región y con la CFE para construir soluciones, garantizar servicios de calidad y generar condiciones que impulsen el crecimiento económico y social de la Región Centro-Desierto.