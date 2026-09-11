Propietarios en Frontera deben reubicar animales de granja en 30 días

Propietarios de animales de granja ubicados en zonas urbanas de Frontera comenzaron a recibir notificaciones para reubicar sus especies, con un plazo de 30 días naturales, informó Miguel Sánchez Leija, director de Salud Municipal.

El funcionario explicó que la dependencia trabaja en coordinación con Ecología y otras áreas municipales para atender los reportes relacionados con animales de granja dentro de la mancha urbana.

Hasta el momento, dijo, han recibido dos notificaciones formales, una correspondiente a la colonia Occidental y otra en la colonia Borja, aunque los reportes se han presentado en diferentes puntos del municipio.

Sánchez Leija aclaró que la medida no busca perjudicar a los propietarios, pues en algunos casos los animales representan una fuente de ingresos para las familias, sino hacer cumplir el reglamento y evitar afectaciones a terceros. "Los animales de granja no deben de estar en zona urbana", señaló, al precisar que esta disposición no responde a una decisión particular de la administración, sino a lo establecido en el reglamento municipal.

Entre los animales que se han detectado en domicilios se encuentran gallinas, gallos, cerdos, vacas, caballos y hasta pavos reales.

El director de Salud destacó que los propietarios notificados han mostrado disposición para dialogar y buscar alternativas para cumplir con la normativa. Una vez realizada la notificación, se les otorgan 30 días naturales para reubicar a los animales, de acuerdo con las disposiciones municipales.

El funcionario explicó que la reubicación no significa simplemente trasladar a los animales fuera de la zona urbana, ya que los nuevos espacios deben contar con condiciones adecuadas para su cuidado, como sombra, agua y limpieza. "Es obviamente hacerse responsable de sus animales", puntualizó.

En la atención de estos casos también participan otras dependencias, entre ellas Ecología, que interviene en aspectos relacionados con heces y olores, así como Fomento Agropecuario, debido a las condiciones que deben cumplir los animales.

Sánchez Leija señaló que la instrucción de la alcaldesa es privilegiar el diálogo y evitar afectar los ingresos de las familias, pero al mismo tiempo avanzar en la regularización de las actividades que se desarrollan dentro de la zona urbana. "Lo que se busca es trabajar de una manera conjunta, apegados también al reglamento", afirmó.