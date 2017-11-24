“Alas de Esperanza” agradece a Rubén

Arteaga, Coahuila de Zaragoza.- El colectivo “Alas de Esperanza” de Allende Coahuila se reunió con el gobernador Rubén Moreira Valdez para entregarle un reconocimiento por el apoyo recibido a lo largo de estos últimos seis años, con lo cual se ha permitido destacar a Coahuila en materia de búsqueda de desaparecidos.

Integrantes de “Alas de Esperanza” se organizaron para entregar el reconocimiento a nombre de cada uno de sus miembros; en éste se leyó lo siguiente: “Rubén Moreira Valdez, gracias por todo su apoyo hacia nuestras familias, gracias por siempre estar al pendiente de nuestras necesidades, gracias por su apoyo, se va pero se queda en los corazones de Alas de Esperanza”.

Durante la charla con este colectivo, Olga Lidia Saucedo García, representante del organismo de Allende, agradeció al Mandatario estatal la disposición de escucharlos desde el comienzo de su administración, así como acercarlos con las dependencias que, junto a ellos, buscaron a sus desparecidos, como ministerios públicos o peritos.

“Este equipo que ha formado usted con “Alas de Esperanza” tenemos que mantener el trabajo y que no se detenga”, manifestó Olga Lidia Saucedo.

Asimismo Rubén Moreira Valdez recibió una invitación para visitar une vez más el municipio de Allende, donde dijeron, sus habitantes reconocen los avances en materia de seguridad, “anteriormente no salíamos a las calles, el pasado 20 de noviembre las calles estaban llenas, nos hubiera gustado que lo viera”, expresaron.

En su mensaje el Gobernador felicitó al organismo por el trabajo realizado, así como las aportaciones y reuniones que permitieron avanzar a pesar del dolor que las familias sentían.

Dijo que se trabajó con buena fe, tanto por parte de la comunidad, como del Gobierno del Estado, algo que parecía prácticamente imposible debido al sufrimiento causado a las familias, quienes no creían que se podía trabajar en conjunto.

Durante la reunión estuvieron presentes José Ángel Herrera, Fiscal de Desaparecidos en Coahuila; el Fiscal General Gerardo Márquez Guevara; integrantes del colectivo y ministerios públicos.